Carburante, voli a rischio e prime restrizioni: i possibili scenari

Di limitazioni “non significative” parla anche il gruppo Save che gestisce gli aeroporti del Veneto, dal “Marco Polo” di Venezia a quelli di Verona e Treviso. Il problema riguarda “un solo fornitore e negli scali del gruppo ce ne sono altri che riforniscono la gran parte dei vettori”, fa sapere l'azienda. Scorte a sufficienza sono confermate anche dagli scali di Perugia, Bari, Foggia, Brindisi e Taranto.

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