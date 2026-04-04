Intanto, la compagnia aerea tedesca Lufthansa sta valutando la possibilità di mettere a terra alcuni aerei. Un team è stato incaricato di valutare la situazione e di predisporre eventuali misure a riguardo, come ha dichiarato l'amministratore delegato, Carsten Spohr, durante una riunione virtuale con i dipendenti, secondo quanto scrive il quotidiano tedesco Handelsblatt. Secondo il manager, si parlerebbe di ridurre del 2,5% la capacità di posti disponibili. Se necessario, fino a 40 aerei potrebbero essere temporaneamente messi a terra. Nessuna decisione, secondo il giornale Spiegel, è stata ancora presa, ma il target di crescita della capacità nel 2026 appare a rischio. "Vogliamo essere preparati per tempo", ha affermato Spohr, riferendosi alle conseguenze della guerra in Medio Oriente.

Sebbene Lufthansa abbia coperto l'80% del suo fabbisogno di carburante contro le fluttuazioni dei prezzi, ha affermato Spohr, l'aumento del solo prezzo del cherosene comporterà costi aggiuntivi per 1,5 miliardi di euro per il restante volume di carburante. Lufthansa non ha quindi altra scelta che aumentare i prezzi dei biglietti. "Questo, a sua volta, influirà sulla domanda, meno persone viaggeranno", ha dichiarato l'amministratore delegato.