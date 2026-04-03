Alcune compagnie aeree, del resto, hanno dato notizia attraverso i canali ufficiali di aumenti strutturali dei prezzi.

L'americana Jet Blue, ad esempio, ha annunciato un aumento delle tariffe per il bagaglio, citando come motivo “l’aumento dei costi operativi". "Pur riconoscendo che gli aumenti delle tariffe non sono mai l'ideale, valutiamo attentamente che tali modifiche vengano implementate solo quando necessario", ha dichiarato la compagnia aerea.

L'amministratore delegato di United Airlines, Scott Kirby, ha affermato che i costi per i passeggeri sono già in aumento. "Dobbiamo aumentare i prezzi per far fronte all'aumento del prezzo del carburante", ha ammesso Kirby, come scrive Nbc. Ma sono anche in campo, per far fronte all'aumento dei costi, alcuni tagli di capacità. United ha detto che ridurrà di circa il 5% i voli programmati, principalmente nei momenti di "bassa stagione" - come i voli notturni e infrasettimanali - durante il secondo e il terzo trimestre del 2026.

In Europa, già nella prima metà di marzo, Air France e Klm avevano aumentato le tariffe sui voli a lungo raggio in risposta allo shock petrolifero.

E, tra gli altri, anche Cathay Pacific aveva reso noto che avrebbe raddoppiato il supplemento sulla maggior parte delle sue rotte.

Intanto, Qatar Airways, in un aggiornamento del 26 marzo, ha pubblicato il piano per un graduale aumento dei voli da e per Doha, dopo i pesanti rallentamenti dell'operatività dovuti alla guerra. L'ultimo aggiornamento, valido fino al 15 aprile 2026, prevede frequenze aggiuntive per oltre 90 destinazioni nell'ambito della rete globale coperta dalla compagnia.