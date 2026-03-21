Guerra, a Dubai crolla il mercato immobiliare: giù i prezzi delle case

Introduzione

La guerra in Medio Oriente ha incrinato l’immagine di Dubai come porto sicuro della regione del Golfo. Per anni la città ha cavalcato l’onda di una crescita esponenziale, attirando investitori e nuovi residenti da tutte le parti del mondo. L’aeroporto è adesso spesso nel mirino dei missili iraniani. Le immagini dei sistemi di sicurezza che neutralizzano droni nemici in cielo tra i grattacieli, o dei droni che li colpiscono direttamente, hanno fatto il giro del mondo.

Ne soffre, senza sorprese, il mercato immobiliare, che dal 28 febbraio (data dell’inizio dell’attacco di Usa e Israele all’Iran) a oggi è già crollato. Un report di Goldman Sachs, ripreso da alcune testate di settore, segnala che il valore complessivo delle transazioni immobiliari nella prima metà di marzo è già diminuito del 31% su base annua e del 51% su base mensile dall’inizio del conflitto.