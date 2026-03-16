Dubai, attacco vicino all'aeroporto: serbatoio in fiamme

A Dubai nella notte un drone ha colpito un serbatoio di carburante nei pressi dell'aeroporto internazionale provocando un vasto incendio e la sospensione dei voli per diverse ore. Le autorità hanno confermato che l'attacco non ha provocato morti o feriti tra i passeggeri e il personale dell'hub. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza per mettere in sicurezza l'area interessata dall'esplosione.