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Dubai, attacco vicino all'aeroporto: serbatoio in fiamme

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A Dubai nella notte un drone ha colpito un serbatoio di carburante nei pressi dell'aeroporto internazionale provocando un vasto incendio e la sospensione dei voli per diverse ore. Le autorità hanno confermato che l'attacco non ha provocato morti o feriti tra i passeggeri e il personale dell'hub. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza per mettere in sicurezza l'area interessata dall'esplosione.

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