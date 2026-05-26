Migliaia di pellegrini sul Monte Arafat per l’Hajj

Migliaia di fedeli musulmani si sono riuniti sul Monte Arafat, in Arabia Saudita, per il giorno di Arafa, il momento più importante dell’Hajj. I pellegrini hanno pregato sul Monte della Misericordia, luogo simbolico dell’Islam dove il profeta Maometto avrebbe pronunciato il suo ultimo sermone.
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