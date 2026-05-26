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Migliaia di pellegrini sul Monte Arafat per l’Hajj

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Migliaia di fedeli musulmani si sono riuniti sul Monte Arafat, in Arabia Saudita, per il giorno di Arafa, il momento più importante dell’Hajj. I pellegrini hanno pregato sul Monte della Misericordia, luogo simbolico dell’Islam dove il profeta Maometto avrebbe pronunciato il suo ultimo sermone.

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