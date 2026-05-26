Belgio, treno travolge minivan scolastico: 4 morti

Grave incidente ferroviario a Buggenhout, in Belgio, dove un treno ha travolto un minivan scolastico a un passaggio a livello. Nell’impatto sono morte quattro persone, tra cui due studenti con disabilità, mentre proseguono le indagini sulle cause della tragedia.
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