Introduzione

Gli attuali conflitti in corso e la preoccupante escalation in Medio Oriente stanno aumentando i rischi per l'aviazione. A dare l'allarme a Reuters è stata l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa), il principale ente europeo per la sicurezza aerea che riunsce 31 Paesi, specificando che i rischi sono legati al restringimento dei corridoi di volo e al passaggio di droni nell'aria. Oltre al conflitto tra Russia e Ucraina e agli scontri tra Pakistan e Afghanistan, le compagnie aeree sono state costrette a “operare su rotte sempre più ristrette, in particolare sopra l'Azerbaigian e l'Asia centrale”, riferisce Reuters.