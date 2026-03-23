Guerra in Iran, salgono i prezzi dei voli. I consigli per risparmiare

Guerra in Iran, salgono i prezzi dei biglietti aerei. I consigli per risparmiare sui voliEconomia
Introduzione
La guerra in Iran è entrata nella sua quarta settimana, e i combattimenti continuano a causare aumento del prezzo del carburante e chiusura degli spazi aerei in diverse aree del Medio Oriente. La situazione rimane complessa, tanto che nei giorni scorsi le principali compagnie aeree europee, riunite a Bruxelles nell'associazione Airlines for Europe, hanno avvertito che l’Europa non sarà immune ai rincari dei biglietti aerei legati all'impennata dei costi del petrolio.
Quello che devi sapere
Vola il prezzo dei carburanti
A spingere verso l’alto il costo dei voli è stato l’aumento vertiginoso del prezzo del carburante per gli aerei. Dall’inizio del conflitto con l'Iran, infatti, il costo è raddoppiato in Europa e aumentato di quasi l'80% in Asia. Dunque compagnie come Air France-Klm, Sas e Finnair hanno già segnalato possibili aumenti delle tariffe, anche a causa dei rischi connessi alla chiusura dello Stretto di Hormuz.
Leggi anche: Guerra, a Dubai crolla il mercato immobiliare: giù i prezzi delle case di lusso
Cosa succede nel resto del mondo
L’impatto comunque non è limitato all’Europa: la compagnia americana United Airlines ha infatti annunciato una riduzione della propria capacità di volo a causa dell'impennata dei costi del carburante. Nelle scorse tre settimane i prezzi del greggio sono saliti a circa 100 dollari al barile e secondo Scott Kirby, amministratore delegato di United "il prezzo del petrolio raggiungerà i 175 dollari al barile e non scenderà a 100 dollari al barile prima della fine del 2027". Se i prezzi dovessero mantenersi ai livelli attuali, il conto del carburante per United lieviterebbe di ulteriori 11 miliardi di dollari quest'anno, ha dichiarato Kirby in una nota ai dipendenti. Di conseguenza, la compagnia aerea ha deciso che taglierà i voli sulle rotte che non risultano più redditizie agli attuali prezzi del carburante.
L’impatto su Dubai
Dall’Europa all’America, e anche in Asia gli effetti della guerra in Iran si fanno sentire: il colosso dell'aviazione di Hong Kong, Cathay Pacific, ha infatti sospeso nei giorni scorsi i voli da e per Dubai. “Alla luce dell'evoluzione della situazione in Medio Oriente, tutti i voli Cathay Pacific da e per Dubai sono stati cancellati fino al 30 aprile 2026 compreso", ha dichiarato la compagnia in un comunicato, aggiungendo che "nei prossimi giorni potrebbero essere necessarie ulteriori modifiche al nostro programma di voli".
Persi 53 miliardi di dollari da inizio guerra
A certificare la gravità della situazione è il Financial Times, secondo cui le 20 maggiori compagnie aeree quotate in borsa a livello mondiale hanno perso circa 53 miliardi di dollari di valore dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Per il quotidiano economico il settore aereo sta attraversando la peggiore crisi dalla pandemia di COVID-19, poiché la guerra ha causato disagi negli aeroporti hub del Golfo e bloccato i voli. La situazione, secondo gli esperti, potrebbe causare nell'immediato si stima un impatto sul prezzo dei biglietti che potrebbero aumentare fino a quasi il 10%.
I consigli per spendere meno
In questo contesto dunque appare evidente come il mercato dei voli aerei stia subendo un forte shock, che si sta traducendo in un aumento dei prezzi e cambiamenti nelle rotte seguite fino a poche settimane fa dalle principali compagnie. Per chi dunque desidera o ha necessità di mettersi in viaggio, il rischio è quello di trovarsi a pagare cifre significativamente più alte. Ci sono però alcuni accorgimenti che è possibile prendere per cercare di contenere questo impatto sul proprio portafoglio.
Pianificare il prima possibile
Allo scopo di trovare biglietti aerei a prezzi più contenuti, uno dei consigli più validi è quello di cercare di pianificare il proprio viaggio il prima possibile. Se si attendono infatti le ultime settimane, è probabile che la domanda aumenti e di conseguenza anche il prezzo: muoversi con molto anticipo - per esempio due o tre mesi prima per i voli in Europa e più di tre mesi prima per quelli extra-Ue - potrebbe permettere di trovare tariffe molto più convenienti.
Flessibilità nelle date
Un altro consiglio per cercare di risparmiare è - quando possibile - essere flessibili con le date dei voli. Se per esempio si cerca un viaggio aereo per andare in vacanza, è bene controllare non solo il giorno preferito per partire ma anche quelli limitrofi: il costo potrebbe essere sostanzialmente più basso. Inoltre - sempre qualora sia possibile - è bene evitare di volare in giorni come il venerdì e la domenica, quando la domanda tende a essere naturalmente più alta.
Flessibilità nelle destinazioni
Lo stesso principio si può applicare anche alle destinazioni dei viaggi: se è possibile scegliere, infatti, ci si può orientare su mete meno frequentate o richieste. Cambiare città può comportare un risparmio significativo, scegliendo di volare verso destinazioni meno costose.
Flessibilità negli orari
Se cambiare date e mete per i viaggi può portare a un ovvio risparmio, lo stesso può succedere anche prendendo in considerazione l’orario in cui si vola: la stessa compagnia, nello stesso giorno e verso la stessa destinazione, potrebbe infatti operare più voli a prezzi diversi. Solitamente - quando possibile - viaggiare la mattina molto presto o la sera tardi consente di risparmiare qualcosa sul prezzo del biglietto.
Scegliere biglietti flessibili
Se invece si viaggia con compagnie che permettono di farlo, è sempre bene scegliere biglietti flessibili che prevedano il rimborso o un voucher. Acquistare questo tipo di biglietti infatti permette di monitorare nel tempo l’andamento dei prezzi verso la meta prescelta e, nel caso di una significativa diminuzione dei costi, cambiare il proprio ticket con uno meno costoso. Per farlo è però necessario controllare bene le condizioni prima dell’acquisto, perché non sempre è possibile farlo.
Usare i comparatori online
Infine, per trovare le migliori offerte per i voli, è sempre possibile utilizzare i comparatori online: esistono diversi servizi che permettono di controllare le tariffe applicate da diverse compagnie per i viaggi da una città all’altra, scegliendo così la soluzione che più si addice alle proprie esigenze.
Leggi anche: Guerra in Iran, Ferrari sospende le consegne via mare in Medio Oriente: titolo perde 5,4%