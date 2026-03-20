La casa di Maranello scivola in borsa e in un anno la capitalizzazione scende da 76 a meno di 54 miliardi. Il mercato rivede al ribasso le valutazioni dopo il piano industriale giudicato dagli analisti troppo prudente ascolta articolo

La guerra in Iran sta rallentando le consegne di Ferrari nell'area del Medio Oriente. A comunicarlo è stata ieri la stessa casa di Maranello. "Stiamo seguendo con attenzione gli sviluppi in Medio Oriente e il possibile impatto sulla nostra attività. Al momento sono temporaneamente sospese alcune consegne in quella zona, pur continuando a gestire alcune consegne per via aerea". Lo precisa un portavoce della casa automobilistica.

Il rallentamento delle consegne Dallo scoppio del conflitto contro l'Iran, avviato da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, le consegne via mare e via terra nella regione hanno subito ripercussioni significative. Restano operative solo le spedizioni aeree, laddove possibile. Nel 2025 Ferrari ha consegnato 13.640 vetture, di cui 6.346 nell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), senza però fornire un dettaglio specifico per ciascun territorio.

L'impatto immediato sui mercati La conferma del rallentamento ha avuto effetti immediati in Borsa. In una giornata già complessa per i mercati, il titolo Ferrari ha perso il 5,4%, chiudendo a 274,1 euro. Negli ultimi dodici mesi la capitalizzazione del gruppo ha subito un forte ridimensionamento: dai 76 miliardi di euro registrati un anno fa - quando Exor aveva collocato il 4% del capitale incassando 3 miliardi - agli attuali meno di 54 miliardi. In un anno sono andati in fumo oltre 20 miliardi di valore, con un calo delle quotazioni superiore al 30%.