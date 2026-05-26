Il quadro Ue nel 2025

Le statistiche dell'Ue sul reddito e sulle condizioni di vita del 2025, basate sui dati relativi al reddito del 2024, mostrano che 72,4 milioni di persone nell'Unione - pari al 16,3% della popolazione - in quell'anno erano a rischio di povertà. Questa percentuale è superiore di 0,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Poiché gli ultimi dati sul reddito si riferiscono al 2024, Eurostat ha elaborato stime preliminari sul reddito del 2025 per prevedere l'andamento del tasso di rischio di povertà per il prossimo quadro 2026. Queste stime preliminari indicano una stabilità generale, con un leggero incremento, statisticamente non significativo, del tasso di rischio di povertà nell'Ue al 16,4%.