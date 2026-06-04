Introduzione

C’è tempo fino al 20 giugno per richiedere il cosiddetto bonus maltempo, l’aiuto economico fino a un massimo di 3mila euro messo in campo dal governo per i lavoratori autonomi e parasubordinati che hanno subito danni o hanno dovuto sospendere le proprie attività a causa del maltempo che nei mesi scorsi, da gennaio ad aprile, si è abbattuto su Calabria, Sardegna e Sicilia, quello che ha causato anche la frana di Niscemi. Ecco come richiederlo.