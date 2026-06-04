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Bonus alluvioni 2026 fino a 3mila euro, domande fino al 20 giugno. Chi può richiederlo

Economia
©Ansa

Introduzione

C’è tempo fino al 20 giugno per richiedere il cosiddetto bonus maltempo, l’aiuto economico fino a un massimo di 3mila euro messo in campo dal governo per i lavoratori autonomi e parasubordinati che hanno subito danni o hanno dovuto sospendere le proprie attività a causa del maltempo che nei mesi scorsi, da gennaio ad aprile, si è abbattuto su Calabria, Sardegna e Sicilia, quello che ha causato anche la frana di Niscemi. Ecco come richiederlo. 

Quello che devi sapere

Bonus alluvioni 2026 fino a un massimo di 3mila euro

Il bonus è di fatto un’indennità economia una tantum dal valore di 500 euro per ogni periodo di sospensione non superiore ai 15 giorni. Sommando i valori periodi, come detto, l’importo per ogni singolo lavoratore non può comunque arrivare a superare i 3mila euro.

 

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I periodi di sospensione dell’attività lavorativa

L’indennità viene erogata direttamente dall’Inps. I periodi di sospensione dell’attività lavorativa a cui far riferimento coprono l’arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

 

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I lavoratori che possono richiedere il bonus

Come spiega l’Inps nella circolare n.53 dello scorso 7 maggio, il bonus può essere richiesto soltanto da specifiche categorie di lavoratori:

  • i collaboratori coordinati e continuativi, tra cui vanno inclusi anche i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca e i medici in formazione specialistica;
  • i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • i lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

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I requisiti di domicilio e residenza

Per poter ricevere l’aiuto economico, i lavoratori, alla data del 18 gennaio 2026, devono risultare residenti, domicilianti o comunque operativi, esclusivamente o nel caso degli agenti e rappresentanti prevalentemente, in uno dei Comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia interessati dal maltempo che si è verificato a partire sempre dal 18 gennaio e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

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I periodi di sospensione

Tutto ruota intorno ai periodi di sospensione dell’attività lavorativa. Nel caso in cui si tratti di più periodi, fino a un massimo di sei (anche continuativi tra loro), spiega sempre l’Inps, i lavoratori hanno più opzioni per procedere con la richiesta del bonus:

  • possono presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione;
  • possono presentare un’unica domanda che va a coprire anche due o più periodi di sospensione;
  • possono procedere con un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.

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Come fare domanda per il bonus

Le richieste vanno inoltrate in via telematica sul sito dell’Inps. Il bonus può essere però richiesto anche rivolgendosi agli istituti di patronato o al servizio di Contact Center Multicanale, ai seguenti contatti:

  • numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente);
  • numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

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La guida a come fare domanda

Se si procede in autonomia sul sito dell’Inps, la sezione web a cui far riferimento è “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, a cui si accede partendo da “Sostegni, Sussidi e Indennità”, poi cliccando su “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” e quindi selezionando la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti. A quel punto, bisogna cliccare su “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”. Come di consueto, per accedere al servizio bisogna essere in possesso di credenziali SPID di livello 2 o superiore, oppure di credenziali CIE di livello 3, credenziali CNS o credenziali eIDAS. 

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Domande fino al 20 giugno

Il portale online per inviare le richieste è stato aperto lo scorso 20 aprile e chiuderà il prossimo 20 giugno. In tutto la finestra temporale è quindi di due mesi di tempo. 

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I controlli e le sanzioni

In prima battuta, l’Inps andrà a erogare il bonus direttamente sulla base “dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché dei dati a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento”. Questo non significa però che non ci saranno controlli in un secondo momento: se emergeranno incongruenze, l’Inps aprirà una procedura di recupero per chi avrà usufruito del bonus senza averne diritto. Si applicheranno anche eventuali sanzioni.

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Già chiuse le domande per le altre categorie di lavoratori

Hanno invece già chiuso lo scorso 31 maggio le domande per l’ammortizzatore sociale unico per i lavoratori dipendenti, in particolare per:

  • i lavoratori impiegati in aziende con sedi operative nei territori colpiti;
  • i lavoratori residenti o domiciliati nei comuni interessati, anche se occupati altrove;
  • i lavoratori agricoli, compresi quelli senza rapporto attivo al 18 gennaio 2026, purché assunti entro il 30 aprile 2026.

L’ammortizzatore in questo caso andava a coprire fino a 90 giornate in caso di sospensione dell’attività lavorativa o fino a 15 giornate in caso di impossibilità a recarsi al lavoro, mentre erano previste “modalità specifiche per il settore agricolo”.

 

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