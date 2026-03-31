Per tutte le altre imprese, l’obbligo non è nuovo. In molti casi, infatti, la scadenza è già trascorsa nei mesi precedenti e chi non ha ancora stipulato la copertura risulta già non conforme alla normativa. La scadenza del 31 marzo, dunque, non è stata generalizzata, ma ha riguardato solo alcune categorie ben individuate dal legislatore. Tutte le imprese escluse da questo slittamento avrebbero già dovuto adeguarsi.