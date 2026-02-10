Catastrofi naturali, in Italia solo 7% delle case assicurato. E in Ue?

Catastrofi naturali, in Italia solo il 7% delle case è assicurato. E nel resto d’Europa?
Lo Stivale è uno dei Paesi europei più fragili dal punto di vista del territorio: un milione e 300mila persone vivono in zone ad alto rischio frane, quasi sette milioni in aree a rischio alluvioni. Eppure, se confrontiamo i dati con il resto d'Europa, la percentuale di abitazioni private coperte da assicurazioni catastrofali è bassissimo. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" andata in onda il 9 febbraio
- I danni causati dal maltempo a fine gennaio in Sicilia e nel resto del sud Italia, in particolar modo a Niscemi (in foto), hanno rinvigorito il dibattito sulla sicurezza delle abitazioni nel nostro Paese. Quante case sono assicurate contro questo tipo di eventi? Quante persone vivono in zone a rischio? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 9 febbraio.
- I dati parlano chiaro: l’Italia è uno Stato “sotto assicurato” per i rischi di catastrofi naturali, come frane, alluvioni e terremoto. Secondo l’Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), solo 7 abitazioni private su 100 sono coperte da assicurazioni catastrofali.
- Lo Stivale è però uno dei Paesi più fragili di tutta l’Unione europea. Sono infatti circa un milione e 300mila le persone che vivono in aree ad alto rischio frane e quasi sette milioni quelle che vivono in aree a rischio alluvioni.
- Se si guarda al numero totale di frane censite in Europa, i due terzi (il 67%) sono state registrate in Italia.
- Concentrandosi nello specifico sulle alluvioni, in Italia le case assicurate sono tra lo 0 e il 25%, anche se molto probabilmente si è più vicini all'unica cifra che alla doppia cifra. In altri Stati vicini, geograficamente o culturalmente, si arriva quasi al 100%: è così per Francia e Spagna (ma anche per il Belgio).
- Un’assicurazione catastrofale costerebbe circa 100 euro all’anno, prendendo a parametro una casa di 60 mq nella città di Milano, anche se la cifra esatta dipende molto dal rischio della zona in cui si trova l’immobile.
- In Francia le assicurazioni sono obbligatorie in ogni pacchetto: tutte le case in affitto o acquistate con mutuo sono coperte, e lo Stato garantisce in una zona a rischio.