Catastrofi naturali, in Italia solo 7% delle case assicurato. E in Ue?

Lo Stivale è uno dei Paesi europei più fragili dal punto di vista del territorio: un milione e 300mila persone vivono in zone ad alto rischio frane, quasi sette milioni in aree a rischio alluvioni. Eppure, se confrontiamo i dati con il resto d'Europa, la percentuale di abitazioni private coperte da assicurazioni catastrofali è bassissimo. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" andata in onda il 9 febbraio