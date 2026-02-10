 Catastrofi naturali, in Italia solo il 7% delle case è assicurato: confronto con l’Europa | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sulla frana a Niscemi
Arrow-link
Arrow-link

Catastrofi naturali, in Italia solo il 7% delle case è assicurato. E nel resto d’Europa?

Economia fotogallery
7 foto
Ansa/Sky TG24

Lo Stivale è uno dei Paesi europei più fragili dal punto di vista del territorio: un milione e 300mila persone vivono in zone ad alto rischio frane, quasi sette milioni in aree a rischio alluvioni. Eppure, se confrontiamo i dati con il resto d'Europa, la percentuale di abitazioni private coperte da assicurazioni catastrofali è bassissimo. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" andata in onda il 9 febbraio

Economia: Ultime gallery

Catastrofi naturali, in Italia solo 7% delle case assicurato. E in Ue?

Economia

Lo Stivale è uno dei Paesi europei più fragili dal punto di vista del territorio: un milione e...

7 foto

Trump minaccia dazi per chi compra da Iran. Quali i Paesi a rischio?

Economia

Crescono le tensioni tra Usa e Iran dopo che il presidente americano Trump, il 12 gennaio, ha...

11 foto

Lavoro, occupazione record ma la crescita riguarda solo gli over 50

Economia

La disoccupazione è ai minimi negli ultimi 20 anni mentre i tassi di occupazione non sono mai...

7 foto

Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?

Economia

Gli Usa, nonostante dispongano di petrolio, ne importano una gran quantità: questo perché quello...

9 foto

Manovra, come funzionano l’iter parlamentare e i tempi di approvazione

Economia

Dopo le frizioni interne alla maggioranza sul tema delle pensioni, potrebbero slittare i tempi di...

10 foto
tabellone del senato e due grafiche di numeri

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Olimpiadi invernali 2026, i risultati di oggi e le ultime news

    live Sport

    Ieri giornata senza medaglie per gli Azzurri, segnata dal ko del duo Mosaner-Costantini nella...

    Ucraina, attacco russo su a Odessa: black out in tre comunità. LIVE

    live Mondo

    Gli insediamenti di tre comunità nella regione di Odessa sono rimasti parzialmente...

    Iran: "Pronti a diluire uranio, in cambio di revoca sanzioni". LIVE

    live Mondo

    Un uranio "diluito", e quindi non più utile a realizzare ordigni nucleari, in cambio della...