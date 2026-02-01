Offerte Sky
Cronaca

Non solo Niscemi. Un quarto dell’Italia è a rischio frane

Gabriele De Palma
©Getty

Sono già quattro gli eventi franosi di grande entità da inizio anno, e più di mille dal 2018. Il sistema di monitoraggio di Ispra tiene traccia di ognuna di esse e permette di conoscere meglio i pericoli a cui è esposto il territorio italiano, il 25% del quale presenta fattori di rischio per questi fenomeni

 

