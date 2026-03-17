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Israele contro Hezbollah: disarmo o annientamento politico?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Israele punta a indebolire Hezbollah con operazioni mirate, ma il confronto militare da solo difficilmente potrà bastare: il gruppo resta radicato nella società libanese e legato all’Iran. L’esito dipenderà soprattutto da Teheran e dal sostegno degli Stati Uniti, spiega a Sky Tg24 Insider Niccolò Petrelli del Center of International Strategic Studies della Luiss

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