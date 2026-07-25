Fertilità, perché la sfida è renderla una questione di salute pubblica

Nel 2024 in Italia quasi un bambino su 20 è nato con la PMA. Mentre i cicli di congelamento degli ovuli sono aumentati del 44%. Ma la natalità è ai minimi storici. L'Aife ha lanciato il Manifesto Fertilità 2030, una proposta per integrare la salute riproduttiva nelle politiche di sanità pubblica. La presidente Rienzi: "Fondamentale puntare su informazione, prevenzione e diagnosi precoce. Basta disparità di accesso: i trattamenti devono essere coperti dal SSN"