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Salute e Benessere

Fertilità, perché la sfida è renderla una questione di salute pubblica

Giulia Mengolini

©Getty

Nel 2024 in Italia quasi un bambino su 20 è nato con la PMA. Mentre i cicli di congelamento degli ovuli sono aumentati del 44%. Ma la natalità è ai minimi storici. L'Aife ha lanciato il Manifesto Fertilità 2030, una proposta per integrare la salute riproduttiva nelle politiche di sanità pubblica. La presidente Rienzi: "Fondamentale puntare su informazione, prevenzione e diagnosi precoce. Basta disparità di accesso: i trattamenti devono essere coperti dal SSN"

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