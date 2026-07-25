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Quando il clima ammala e spinge a migrare: cosa dice il rapporto Oms

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

La crisi climatica non costringe a migrare solo dopo un disastro ambientale. Spesso, la necessità di spostarsi forzatamente dalla propria casa inizia prima, quando siccità, caldo estremo e acqua contaminata rendono un territorio sempre più difficile da abitare. Il caso del Bangladesh mostra il legame tra clima, salute e spostamenti umani, ed è uno dei casi citati dal primo report dell'Oms su clima, salute e migrazioni

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