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Pakistan-Turchia, sta nascendo un nuovo asse in Medio Oriente?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Dopo aver consolidato il suo potere cambiando la costituzione, il feldmaresciallo Syed Asim Munir ha dato al suo Paese un ruolo centrale nella diplomazia internazionale, inserendosi nel complesso quadro del Medio Oriente

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