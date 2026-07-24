Lasciamo che questa Odissea ci si infili in ogni piega del sentire

La scrittrice Chiara Gamberale, autrice di “Dimmi di te”, nella sua rubrica "ChiaraMente" apre il proprio varco nel kolossal con cui Nolan porta sul grande schermo il poema di Omero, ci accompagna nei minuti in cui nella sala buia sparisce il mondo intorno e va alla ricerca del riflesso che questo film ha dentro di noi
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