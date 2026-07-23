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Quali sono gli effetti dell'accordo Usa-Arabia Saudita sul nucleare?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L’accordo sul nucleare civile tra Stati Uniti e Arabia Saudita apre nuovi interrogativi sulla sicurezza in Medio Oriente. Le condizioni concesse a Riad potrebbero alimentare tensioni regionali e una nuova corsa alla tecnologia nucleare

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