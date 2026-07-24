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Cronaca

“Contateci”, i caregiver chiedono un censimento prima della legge

Donata Columbro

Donata Columbro
©Getty

ll coordinamento Caregiver familiari uniti lancia la campagna "Non più sommersi" per chiedere un censimento nazionale di chi assiste un familiare. Il disegno di legge in discussione alla Camera introduce tutele e un contributo economico, ma nei documenti che lo accompagnano il governo ammette che non esistono dati ufficiali su quanti siano

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