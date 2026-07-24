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Cronaca

Interesse per la politica, quel divario di genere tra uomini e donne

Roberta Cavaglià
©Getty

Solo il 42% delle donne si informa di politica almeno una volta a settimana rispetto al 54% degli uomini. I motivi? Notizie che non rappresentano il loro punto di vista e i loro interessi, mancanza di tempo dovuta al lavoro di cura e spazi pubblici (anche digitali) percepiti come ostili

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