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Tutti contro Modi, opposizione e "scarafaggi" si alleano: gli scenari

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Per la prima volta dal 2014 il consenso attorno a Narendra Modi sembra vacillare. A guidare la protesta non è l’opposizione tradizionale, ma il movimento satirico degli “scarafaggi”, nato online e diventato voce del malcontento dei giovani indiani

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