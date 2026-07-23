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Israele, nasce la città della segregazione di genere: uomini e donne divisi

Luca Rigamondi

Luca Rigamondi

©Ansa

Marciapiedi separati, da una parte gli uomini e dall'altra le donne. Con barriere di isolamento e una segnaletica inequivocabile. Così Bnei Brak, città ultraortodossa a pochi chilometri da Tel Aviv, porta anche nelle strade una segregazione finora confinata agli spazi religiosi. Un fenomeno che divide. E non solo maschi e femmine.

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