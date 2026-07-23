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Economia

Il dragone col fiato corto

Andrea Bignami

Andrea Bignami
©Getty

Il Pil cinese cresce del 4,3 per cento nel secondo trimestre, il ritmo più lento da quando esistono le rilevazioni moderne se escludiamo gli anni del Covid. Un numero che a Roma, ma anche a Berlino farebbe stappare champagne, mentre a Pechino suona come un campanello d'allarme. Perché dietro quella cifra si nasconde un'economia a due velocità, con un export che vola e consumi interni che arrancano

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