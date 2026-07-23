Proteste in Albania: “Siamo Millennial e Gen Z alleati contro Rama”
Dalla fine di maggio il Paese è attraversato da grandi manifestazioni: la battaglia ambientalista contro il resort di lusso progettato in un'area protetta dalla società di investimento del genero di Trump si è trasformata in una contestazione più ampia contro il premier Edi Rama e la sua gestione del potere. A due mesi dall'inizio della mobilitazione abbiamo parlato di questo movimento dal basso con l'attivista Alesia Burnazi, uno dei volti della "Rivoluzione dei fenicotteri"
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider