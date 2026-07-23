Avatar Aang, così L'ultimo dominatore dell'aria si è fatto grande

Dal 25 luglio su Paramount+ è disponibile il sequel della serie animata di “Avatar”. La caratteristica più importante del film diretto da Lauren Montgomery non è la sua scrittura o la complessità che riesce a raggiungere dal punto di vista narrativo. Ciò che si fa immediatamente notare è la resa grafica del racconto, con design accattivanti e animazioni fluide
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