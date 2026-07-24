Pet-tourism e non solo "animali ammessi": come cambia il settore

Segmento travel in forte espansione, con un valore stimato di oltre 9,5 miliardi di euro (con un potenziale che potrebbe arrivare fino a quasi 16), il cosiddetto pet-tourism coinvolge oggi, in Italia, 4 milioni di famiglie che viaggiano con i propri animali. Ma spostarsi con i propri amici a quattro zampe è ancora complesso se è vero che solo il 10,7% degli italiani dichiara di non incontrare difficoltà nella ricerca di strutture e spazi adatti