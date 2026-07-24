Tassateci, grazie. Quando sono i ricchi a chiedere la patrimoniale

Centoventi milionari chiedono al neo premier laburista di essere tassati di più. La storia è piena di ricchi “pentiti” o forse solo lungimiranti. Ma l'appello arriva in un momento particolare con un governo appena insediato che promette aiuti alle famiglie e il dibattito sulle tasse ai grandi patrimoni che torna in tutto l'Occidente. Cosa dice la teoria economica sulla redistribuzione, perché le patrimoniali quasi ovunque sono state smontate e davvero, come sostiene Brian Eno, i ricchi alla fine non scappano mai?