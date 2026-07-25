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Che Paese eredita Andy Burnham?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Ansa

L'ex primo cittadino della Great Manchester, che si è appena insediato a Downing Street, ha un programma ambizioso di riforme. Deve fare i conti, però, con una situazione economica fragile e il lascito del suo predecessore, Keir Starmer, tra crisi di fiducia degli investitori e problemi di bilancio

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