Book crawl, quando librerie e bar diventano tappe di tour di lettura

Giornate passate a leggere spostandosi da un bar all’altro per scovare angoli tranquilli e scoprire posti nuovi, ma rientrano sotto la categoria di "book crawl" anche i tour organizzati o spontanei dei negozi "indie" di libri, itinerari per esplorare le città in modo alternativo e così sostenere il settore dei medi e piccoli librai. Come funzionano e perché si stanno diffondendo