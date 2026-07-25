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Lifestyle

Book crawl, quando librerie e bar diventano tappe di tour di lettura

Ludovica Passeri

©Getty

Giornate passate a leggere spostandosi da un bar all’altro per scovare angoli tranquilli e scoprire posti nuovi, ma rientrano sotto la categoria di "book crawl" anche i tour organizzati o spontanei dei negozi "indie" di libri, itinerari per esplorare le città in modo alternativo e così sostenere il settore dei medi e piccoli librai. Come funzionano e perché si stanno diffondendo

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