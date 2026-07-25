Salute e Benessere
Sempre più zecche e parassiti: la guida dell'esperto per difendersi
Abbiamo chiesto al Professor Ezio Ferroglio, Ordinario di Parassitologia e Malattie parassitarie degli animali all’Università degli Studi di Torino come proteggersi dalle punture di questi insetti
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