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Musica

Come e dove si scopre oggi la musica nuova?

Michele Boroni

Michele Boroni
©Getty

Tra il lento declino della radio, la viralità di TikTok e l'ascolto guidato dalle emozioni, la ricerca di nuovi artisti ha cambiato regole. E l’essere umano prova a riprendersi il controllo (con l’aiuto della tecnologia)

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