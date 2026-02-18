 Decreto energia e bonus bollette: il piano del governo per abbassare i costi | Sky TG24
Decreto Energia, qual è il piano del governo per abbassare il costo delle bollette?

L'esecutivo di Giorgia Meloni vorrebbe intervenire abbassando il costo legato all'ETS. Si tratta del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di Co2: i produttori energetici che inquinano devono compensare comprando una sorta di "permessi" per farlo, che però poi incidono sul costo pagato da imprese e famiglie. Resta da vedere se succederà: l'Ue potrebbe non essere d'accordo. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 17 febbraio

