Giornata risparmio energetico, come ridurre i costi delle bollette?

Introduzione

Il 18 febbraio si celebra l’appuntamento dedicato alla promozione di comportamenti quotidiani utili a proteggere l’ambiente e a tagliare i costi dell’energia. Secondo un'analisi dell'Osservatorio Riqualificazione Energetica condotto da Humans&Data, negli ultimi anni l’Italia ha accelerato sulla riqualificazione energetica degli immobili: tra il 2020 e il 2025 c'è stato un miglioramento medio di 4-5 classi per regione e un risparmio fino a 1.800 euro all'anno per le bollette. Prima dei lavori, il 75,6% degli edifici era nelle classi più basse (E, F, G), mentre dopo la riqualificazione il 60,2% ha raggiunto la classe A. Ma al di là degli interventi sugli edifici, ci sono alcune accortezze che tutti posso mettere in pratica nella propria casa per risparmiare sulle bollette: ecco alcuni consigli forniti da Altroconsumo.