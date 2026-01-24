Critiche sono arrivate anche da Federconsumatori, secondo cui "soglie e importi sono ancora insufficienti per affrontare la povertà energetica che cresce nel Paese". “In una situazione in cui oltre 2,4 milioni di famiglie si trovano in una condizione di povertà energetica e la platea sta aumentando di anno in anno, tale aumento" della soglia Isee da parte dell'Arera "risulta ancora troppo basso e inadeguato ad affrontare una situazione che sta assumendo tratti sempre più drammatici", ha dichiarato. L'adeguamento, secondo l'associazione, è "misurato con strumenti inadeguati, dal momento che bisognerebbe misurare l'andamento dei costi dell'energia che, dal 2021, come indica l'Istat, sono aumentati di oltre il 34% mentre la soglia Isee è stata elevata solo della metà. Quindi, di fatto, si è abbassato il livello di copertura". Così come, prosegue Federconsumatori, "risultano inadeguati gli importi dei bonus". “Gli utenti rimangono in attesa del più volte annunciato 'Decreto bollette' che dovrebbe abbassare in modo strutturale il costo della spesa energetica che in Italia rimane decisamente più elevata della media Ue”, sottolinea l’associazione.