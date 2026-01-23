Isee 2026, chi deve rinnovarlo e come funzionano le nuove regole

Il rinnovo annuale dell'Isee, come detto, è indispensabile per evitare di rimanere scoperti nel ricevere le prestazioni. Sono tanti i bonus per cui bisogna avere l'Isee aggiornato e ci sono misure che vanno rinnovate di anno in anno, quindi per poterlo fare è vincolante che l'Indicatore sia stato rinnovato. È il caso, ad esempio, dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione e lavoro. Da febbraio l'erogazione di questi supporti si fermerà se non ci sarà un Isee in corso di validità per il 2026. Va comunque precisato che sarà poi possibile recuperare gli arretrati, se ci si metterà in regola successivamente.

Per l'Assegno unico e universale, poi, nello specifico, bisognerà essere in regola entro il 28 febbraio bisognerà avere un Isee aggiornato. Altrimenti, si continuerà a ricevere la misura ma con l'importo minimo. Se si procede al rinnovo entro il 30 giugno si potranno ancora ricevere gli arretrati, altrimenti quei soldi andranno persi.

E anche per il bonus sociale luce e gas per le bollette occorre l'Isee aggiornato nel 2026.

