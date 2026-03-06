Lavoro, solo 31% incarichi in leadership aziendale ricoperto da donne

Introduzione

Con l’aumentare dell’età e scalando la scala gerarchica nel mondo del lavoro, il gender gap tende ad aumentare: a dirlo è l’Economic Graph di LinkedIn, che ha analizzato l’evoluzione del ruolo delle donne nel mercato del lavoro italiano e globale. Dal documento emerge un quadro a due velocità: se infatti le nuove generazioni che si affacciano al mercato del lavoro trovano una parità di genere maggiore rispetto al passato, le disuguaglianze si accentuano al crescere dell’età e lungo la scala gerarchica. La presenza femminile nei ruoli di leadership è dunque in stallo a livello globale, con una crescita di appena +0,1 punti percentuali nell’ultimo anno. E allo stesso tempo l’ampia diffusione dell’intelligenza artificiale rischia di accentuare divari già esistenti, soprattutto per quanto concerne le generazioni più mature.