Precario e sottopagato: il lavoro delle donne nel dossier dell’Inps

Nelle stesse ore in cui veniva bocciata la proposta di legge sul congedo parentale paritario, l'Inps pubblicava dati che confermano un divario strutturale: in Italia quasi una donna su due è inattiva, le assunzioni a tempo indeterminato femminili sono appena il 36,7% del totale, e il gender pay gap supera i 25 punti percentuali