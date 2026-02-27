Offerte Sky
Economia

Precario e sottopagato: il lavoro delle donne nel dossier dell’Inps

Donata Columbro
Nelle stesse ore in cui veniva bocciata la proposta di legge sul congedo parentale paritario, l'Inps pubblicava dati che confermano un divario strutturale: in Italia quasi una donna su due è inattiva, le assunzioni a tempo indeterminato femminili sono appena il 36,7% del totale, e il gender pay gap supera i 25 punti percentuali

