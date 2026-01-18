Il bonus mamme lavoratrici spetta alle contribuenti con reddito da lavoro non superiore a 40mila euro. Da quest'anno, l'importo del bonus è salito a 60 euro, per un totale di 720 annui. Non concorre alla formazione del reddito ed è quindi esentasse. Le beneficiarie sono le madri con contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, le libere professioniste e le lavoratrici autonome. Per ottenerlo è necessario avere almeno due figli, e il bonus rimane valido fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo. Se si hanno dai tre figli in su è invece valido fino al 18esimo anno del più giovane. Si richiede tramite il datore di lavoro, comunicando il numero dei figli e i codici fiscali degli stessi.