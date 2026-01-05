Carta Acquisti 2026, i requisiti: cosa cambia e chi può fare domanda

Carta Acquisti 2026, da limiti Isee ad altri requisiti: cosa cambia e chi può fare domandaEconomia
Introduzione
Il programma Carta Acquisti è stato rinnovato anche per il 2026. Ecco chi può richiedere il contributo, quanto vale e cosa c’è da sapere
Quello che devi sapere
La Carta Acquisti
La Carta Acquisti continua a essere in vigore anche nel 2026. Nei giorni scorsi, infatti, il ministero dell'Economia ha reso disponibili sul proprio sito i moduli per fare la richiesta per il contributo. Nato nel 2008 per aiutare le persone in difficoltà per il caro prezzi di alimenti e bollette energetiche, il programma Carta Acquisti ha visto fino a oggi oltre sei milioni di beneficiari.
Quanto vale
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, in base agli stanziamenti che vengono progressivamente resi disponibili. Come spiega il ministero dell’Economia, “le risorse che alimentano il Fondo per la Carta Acquisti sono, come previsto dalla legge istitutiva, sia pubbliche che private a seguito di donazioni”.
I destinatari
I destinatari della Carta Acquisti sono i cittadini di età superiore o uguale ai 65 anni e i bambini di età inferiore ai tre anni (in questo secondo caso, il titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di specifici requisiti. In particolare, queste persone possono ricevere - o continuare a ricevere - il contributo per spese alimentari, sanitarie, bollette di luce e gas se sono sotto una specifica soglia Isee.
Le domande
La domanda per la Carta Acquisti è gratuita e può essere presentata presso gli uffici postali utilizzando i moduli disponibili dallo scorso 2 gennaio sul sito del ministero dell'Economia. I moduli si trovano anche sul sito dell'Inps, di Poste Italiane e del ministero del Lavoro. Oltre ai moduli, bisogna presentare la documentazione che attesti i requisiti necessari.
Chi già riceve il contributo
Le persone che già ricevono il contributo - direttamente o, nel caso dei bambini, tramite il genitore - e che mantengono anche nel 2026 i requisiti previsti dal programma non devono fare una nuova richiesta: l'accredito bimestrale di 80 euro continuerà ad arrivare automaticamente sulla carta elettronica associata al programma.
La carta di pagamento elettronico
La Carta Acquisti è una normale carta di pagamento elettronico, uguale a quelle già in circolazione e ampiamente diffuse in Italia. La principale differenza è che le spese, invece che essere addebitate al titolare della Carta, sono addebitate e saldate direttamente dallo Stato. La Carta può essere utilizzata per effettuare i propri acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard. I negozi, comprese le farmacie, che espongono il simbolo del programma, inoltre, affiancheranno sconti aggiuntivi alle normali promozioni.
Cosa si può pagare
La Carta Acquisti è utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas. Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.
Aggiornati i limiti Isee
A partire dal primo gennaio di quest'anno, il limite massimo del valore dell'indicatore Isee e dell'importo complessivo dei redditi per ottenere il beneficio sono stati rideterminati alla luce dell'andamento dell'inflazione. Ecco i nuovi limiti:
- per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell’indicatore Isee pari a euro 8.230,81;
- per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70 anni, valore massimo dell’indicatore Isee pari a euro 8.230,81 e l’importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 8.230,81;
- per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell’indicatore Isee pari a euro 8.230,81 e l’importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 10.974,42.
“Alla luce delle suddette indicazioni, a partire dall’1.1.2026, per i cittadini che presentano domanda per ottenere il beneficio Carta Acquisti, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica con i limiti Isee e reddituali sopra riportati. I moduli sono disponibili presso gli Uffici postali e nei siti internet di Inps, Poste italiane, ministero dell'Economia e delle Finanze e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, ricorda il Mef.
I numeri
Secondo i dati del Mef, l'importo complessivo erogato dall'inizio del programma Carta Acquisti sfiora i 2,3 miliardi, distribuiti a 6,28 milioni di persone: 2,3 milioni di anziani e quasi 4 milioni di bambini. Nel solo 2025, secondo il ministero, sono stati erogati oltre 135 milioni di euro a 351mila beneficiari (più di 156mila anziani e circa 195mila bambini).
