Contributi Inps, stop a invio del bollettino per lavoratori domestici

Guardando all'andamento delle cessazioni e delle attivazioni si ricava che, su 247.000 contratti complessivi, il 37% si è concluso nel corso del 2025, il 18,6% è stato avviato e cessato nell'arco degli stessi dodici mesi e, se si considera la soglia dei trenta giorni come indicatore di "stress contrattuale", il 7,6% dei rapporti del 2025 ha avuto una durata inferiore al mese. L'instabilità si concentra soprattutto tra le badanti: il 27,9% dei contratti 2025 del livello C super è stato aperto e chiuso nel corso dell'anno e il 12,6% non ha superato i trenta giorni. Percentuali ancora più elevate si registrano nei contratti di assistenza notturna e in quelli di sostituzione per copertura riposi. Accanto alla durata dei rapporti emerge un secondo elemento: la questione retributiva. Nel 35,9% dei contratti è previsto il superminimo, con un valore medio mensile di 119 euro. La sua presenza cresce in modo proporzionale alla stabilità: nei contratti superiori ai sei anni la quota sale al 49,3%, segnale che la leva economica aggiuntiva tende a consolidare i rapporti più duraturi.

