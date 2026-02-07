In vista dell'introduzione del nuovo meccanismo, Inps ha attivato un servizio gratuito di assistenza telefonica. Compito degli operatori è quello di guidare i datori interessati all'utilizzo del portale per i versamenti contributivi. Nelle telefonate sarà possibile aggiornare i dati relativi al contratto, compilare il modello PagoPa e seguire, passo dopo passo, le operazioni fino alla conferma di pagamento. Per eventuali passaggi rimasti in sospeso sarà in ogni caso possibile richiedere un secondo consulto. L'obiettivo resta quello di garantire, anche nella "fase ponte", la continuità dei pagamenti e facilitare il rapporto tra datore e professionisti.