Nuovo contratto colf e badanti, novità in busta paga: ecco cosa cambia

I sindacati di categoria hanno evidenziato come l'accordo di ottobre abbia un impatto "il più possibile contenuto”, prevedendo “aumenti dilazionati su tre anni, e tutelando al contempo i diritti dei lavoratori”. A dichiararlo è stato Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, Associazione nazionale dei Datori di lavoro domestico e presidente della Federazione Fidaldo. Alessandro Lupi, vicepresidente di Assindatcolf, ha evidenziato come la firma confermi “il ruolo centrale e proattivo della contrattazione collettiva, capace di anticipare la normativa e colmare vuoti che in passato non assicuravano pienamente alcuni diritti fondamentali ai lavoratori. In quest'ottica abbiamo scelto di rafforzare le tutele nei momenti più delicati della loro vita, come l'assistenza a familiari disabili o la maternità e paternità, implementando durante i periodi della genitorialità un'estensione del divieto di licenziamento, cosa non scontata nel nostro settore - e prevedendo quattro mesi di maternità facoltativa. E ancora, è stato previsto anche un utilizzo dei permessi retribuiti per la malattia grave".