Da metà gennaio il Tesoro avvia una serie di collocamenti: i BOT inaugurano il calendario con due appuntamenti ravvicinati, mentre le emissioni a medio e lungo termine si distribuiscono tra la seconda e la quarta settimana del mese. Spazio anche ai BTP Short e ai titoli legati all’inflazione europea, inseriti a ridosso della fine di gennaio. A febbraio e marzo si accelera e sarà un passaggio determinante per valutare la solidità del mercato. Un vero e proprio banco di prova dell’anno sul fronte della raccolta.

