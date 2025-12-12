Prezzo argento, ecco perché la quotazione è sopra i 60 dollari l'oncia

Il principale Etf sull’argento, l’iShare Silver Trust (SLV) di BlackRock, ha raccolto circa 1,5 miliardi di dollari in trenta giorni, superando ampiamente gli ingressi dello Spdr Gold Shares (GLD) di State Street, fermo a circa 860 milioni. Il distacco risulta ancora più evidente analizzando i dati settimanali: GLD ha registrato deflussi per oltre 628 milioni, mentre SLV ha messo a segno ingressi per più di 200 milioni. Anche il fondo SIVR di Aberdeen ha beneficiato della corsa, ricevendo ulteriori 69 milioni. In totale, secondo Bloomberg, gli Etf hanno assorbito quasi 590 tonnellate di argento in una sola settimana.