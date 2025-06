Oro, gli investimenti sui beni rifugio durante i conflitti geopolitici

Il ritrovato interesse per il "metallo giallo" è bastato per innescare nella Banca Centrale Europea un allarme sui derivati con rischi per il sistema finanziario. Negli ultimi tre mesi, l’Eurozona ha incamerato derivati sull’oro pari a circa mille miliardi di euro, tre volte la produzione annuale a livello globale. Da novembre i derivati in oro sono balzati del 58%, la metà dei quali custoditi fuori dall’Europa. Già protagonisti in passato di crisi sui mercati mondiali, i derivati fanno leva sulla volatilità del mercato e consentono agli investitori di esporsi alle oscillazioni di prezzo senza possedere il bene fisicamente