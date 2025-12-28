Ecco quanto spendono i Comuni per i servizi sociali

Ogni mille abitanti sono 20 gli utenti che beneficiano dei contributi economici, in diminuzione rispetto ai 21,1 del 2021: 8,1 utenti appartengono al gruppo famiglie e minori (-9%), 6,8 sono poveri o senza dimora (-12%), 2,3 sono anziani (+9%), 1,7 sono persone con disabilità (+2%), 0,9 immigrati e nomadi (+12%) e 0,2 tossicodipendenti o con problemi di salute mentale (+10%).

