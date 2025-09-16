Bonus sociali, metà delle famiglie in difficoltà non accede a sussidi

L’Istat ricorda che, sulla scia della pandemia da Covid-19, nel 2021 era stato rafforzato il sistema dei bonus sociali, introdotto durante la crisi finanziaria del 2008. La simulazione dell’Istituto mostra come quattro anni fa era circa una famiglia su 10 (più o meno due milioni e mezzo di italiani) a beneficiare dei sussidi. Negli anni seguenti la legge è poi stata modificata più volte, nel tentativo di allargare la platea di cittadini che avrebbe potuto usufruire dei bonus. Ecco quindi che nel 2022 era arrivato l’innalzamento della soglia Isee a 12mila euro per accedervi, mossa che aveva infoltito i destinatari dei sussidi, arrivati quell’anno a 3,7 milioni di famiglie. Nel 2023 un’ulteriore impennata: il limite Isee era passato a 15mila euro e i nuclei familiari coinvolti erano diventati 4,5 milioni. Poi il dietrofront. Nel 2024 la soglia è stata riabbassata a 9.530 euro, con un tonfo dei beneficiari: 2,7 milioni.

